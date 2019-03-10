Son Dakika Haberleri: Tosya Belediyesi Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Tosya Belediyesi Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

21 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Belediye Başkanlığı, son belediye meclis toplantısını gerçekleştirildi.

Tosya Belediyesi Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya İlçesi Belediye Başkanlığı, son belediye meclis toplantısını gerçekleştirildi.

Son belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Kazım Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Bir önceki meclis toplantı tutanağı, gündem maddeleri ve gelen evraklar onaylandıktan sonra başlayan meclis toplantısının ardından tüm meclis üyeleri ve birim müdürleri ile yemeğe katıldı.

Başkan Kazım Şahin geçtiğimiz dönemde oldukça başarılı işlere ve önemli kararlara imza atıldığını ifade ederek meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

Yine geçtiğimiz dönemde vefat eden Meclis Üyeleri Merhum Kemal Kocaoğlu ve Hayrettin Eker'in de aileleri düzenlenen yemeğe katılırken Başkan Kazım Şahin Kocaoğlu ve Eker ailelerine teşekkür plaketi vererek, "Aramızdan ayrılan meclis üyesi arkadaşlarımızın acısı hala tazedir. Kendilerini rahmetle anıyorum" dedi.

Meclis toplantısı fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz

Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri 8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 16:58:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya Belediyesi Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]