Son Dakika Haberleri: Tosya Belediyesinden yüksekokul çevresinde yenileme çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Tosya Belediyesinden yüksekokul çevresinde yenileme çalışmaları

1 saat önce

Tosya Belediyesi Tosya Meslek Yüksek Okulu çevresinde üst yapı yenileme çalışmaları yapıyor.

Tosya Belediyesinden yüksekokul çevresinde yenileme çalışmaları, System.String[]

Tosya Belediyesi Tosya Meslek Yüksek Okulu çevresinde üst yapı yenileme çalışmaları yapıyor.


Yaz mevsiminde altyapı-üstyapı bakım onarım ve yenileme çalışmalarına hız veren Tosya Belediyesi ekipleri, ihtiyaçların karşılanması ve problemlerin giderilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in ekiplerle birlikte mahalleleri ziyaret edip eksikliklerin yerinde görülmesinin ardından çalışmaları bölge bölge yoğunlaştıran belediye ekipleri Yunus Emre Mahallesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte Tosya Meslek Yüksekokulu çevresi ve okulun olduğu bölgede bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapan belediye ekipleri deforme olan yaya kaldırımları yenilemelerinde de sona geldi.


Üst yapı çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede bakım onarım ve yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Kavaklıgil, Tosya Meslek Yüksekokulu'nun çevresinde üst yapı çalışmalarının sona geldiğini ve yeni akademik yılda okulun çevresinde üst yapı sorununun kalmayacağını belirterek, "Yunus Emre Mahallesi M. Yücel Sokak'ta özellikle Tosya Meslek Yüksek Okulu girişini de içine alan bölgede üst yapı yenileme ve yaya kaldırımı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı" diye konuştu.


Başkan Kavaklıgil, altyapı ve üstyapı çalışmalarının ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu
Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek Röntgen ve laboratuvar çalışanlarına yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:41:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya Belediyesinden yüksekokul çevresinde yenileme çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]