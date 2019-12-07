Son Dakika Haberleri: Tosya Belediyesinin bütçesi 46 milyon
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Tosya Belediyesinin bütçesi 46 milyon

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yılın son meclis toplantısında 2020 yılı tahmini bütçesini oy birliği ile kabul edildi.

Tosya Belediyesinin bütçesi 46 milyon, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yılın son meclis toplantısında 2020 yılı tahmini bütçesini oy birliği ile kabul edildi.


2019 yılının son meclis toplantısını yapan Tosya Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında toplandı. Gündemde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda belediyenin 2020 yılına ait tahmini bütçesi de kabul edildi.


Başta kiralar olmak üzere birçok kalemde ücret değişikliğini kabul eden Tosya Belediye Meclisi, belediyenin 2020 yılına ait öngörülen tahmini bütçesini 46 milyon 322 bin 430 TL olarak oy birliği ile kabul etti.


Meclisi toplantısının ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Volkan Kavaklıgil yılın son meclis toplantısını yaptıklarının altını çizerek, "Belediye Meclisi yılın son toplantısını yaptı. Belediyemizin bütçesi 46 milyon 322 bin 430 TL olarak onaylandı. Belediyemize, ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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