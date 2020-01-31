Tosya Çepni köyü pilav şenliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tosya Çepni köyü pilav şenliği gerçekleştirildi

6 saat önce

Tosya Çepni Köyü Gönüllüler Derneği tarafından İstanbul'da pilav şenliği gerçekleştirildi.

Tosya Çepni köyü pilav şenliği gerçekleştirildi, System.String[]

Tosya Çepni Köyü Gönüllüler Derneği tarafından İstanbul'da pilav şenliği gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Emin Lafcıoğlu, yaptığı konuşmada, festivalin İstanbul'da yaşayan köy sakinlerinin tanışıp kaynaşması açısından önemli olduğunu söyledi.

Köyün köklü bir geçmişi olduğunu belirten Lafcıoğlu, "Bizler tarihi çok eskilere dayanan bir kabilenin, bir Türk boyunun mensuplarıyız. Köyümüz Çepni boyuna mensup birbirine akraba kişiler tarafından kurulmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de akrabalık bağlarımız devam etmekte. Bizlere düşen akrabalık, dostluk, arkadaşlık ve kardeşlik bilinci içerisinde bir ve beraber olmak, kırgınlığı, küskünlüğü, fitneyi aradan çıkartıp hoşgörü ve iyi niyeti hakim kılmaktır." dedi.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Ayhan ve İlyas Elmacıoğlu ile İsmail Sarı'ya festivalin gerçekleşmesine verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür belgesi takdim edildi.

Programa Kastamonulular Dayanışma Derneği (KASDER) Başkan Vekili Orçun şekercioğlu, Tosya Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Tekin, KASDER Ümraniye Şube Başkanı Yunus Kökden, Yağcılar Köyü Dernek Başkanı Necdet Aykırıoğlu, Çepni Köyü Muhtarı Metin Balcıoğlu ve köy sakinleri katıldı.

İstanbul, Tosya, Çepni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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