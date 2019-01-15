Son Dakika Haberleri: Tosya D-100 Karayolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Tosya D-100 Karayolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

50 dakika önce

Tosya D-100 karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldıKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolu trafiğe kapatıldı.

Tosya D-100 karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolu trafiğe kapatıldı. Emniyet güçleri yolda oluşabilecek aksaklıklara karşı sürücülerin geçişlerine izin vermedi.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde ve D-100 karayolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, D-100 karayolunda trafik akışı olumsuz etkilendi. Karayolları ekiplerinin D-100 karayolunda tuzlama ve kar küreme çalışmasına rağmen yol otomobil, kamyon ve tırların geçişine kapatıldı. Trafik kontrol noktasında emniyet güçleri otomobil, kamyon ve tırları yol kenarlarındaki parklara ve tesislere çektirdi. Ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışmasının sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı Akşener'in Önünde Ülkücü İşareti Yapan Başkan Adayı, Kendinden Geçti

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 00:20:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya D-100 Karayolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]