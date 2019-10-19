Son Dakika Haberleri: Tosya D-100 karayolunda kaza: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tosya D-100 karayolunda kaza: 4 yaralı

Tosya D-100 karayolunda kaza: 4 yaralı

1 saat önce

Tosya D-100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tosya D-100 karayolunda kaza: 4 yaralı, System.String[]

Tosya D-100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Artvin'e akrabalarının cenazesine giden Osman Yerebakan (61) yönetimindeki 08 AAH 017 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil karşı şeritte durabildi.


Meydana gelen trafik kazasında sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Aynur Yerebakan (60), Hanife Aydemir (54), Saniye Özdemir (55) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartıldı.


Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. 112 Ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin Tosya Devlet Hastanesinde müdahalesinin yapılmasının ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.


Kazanın ardından trafiğe kapatılan D-100 karayolunda aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Artvin, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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