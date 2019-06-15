Son Dakika Haberleri: Tosya D100 Karayolunda kaza: 3 yaralı
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Tosya D100 Karayolunda kaza: 3 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tosya D100 Karayolunda kaza: 3 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kübra Y. Yönetimindeki 45 UB 3437 plakalı otomobil Tosya 6.kmde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savrulurken sürücü Kübra Y, otomobilde bulunan Rana Betül Y (7) ve Ömer Seyit Y (6 aylık bebek) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik D100 Karayolu İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
Kastamonu, D-100 Karayolu, Tosya, Güncel
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