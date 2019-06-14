Son Dakika Haberleri: Tosya D100 Karayolunda Kaza Ucuz Atlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tosya D100 Karayolunda Kaza Ucuz Atlatıldı

5 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarparak büyük hasar gördüğü kazada otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Tosya D100 Karayolunda Kaza Ucuz Atlatıldı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarparak büyük hasar gördüğü kazada otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan 34 BKZ 324 plakalı otomobil, Tosya Yeni Sanayi kavşağına geldiğinde bir anda kontrolden çıkarak önce bariyerlere sonra da orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun ortasında dururken araçta bulunanlar kazadan yara almadan atlattı. Kazanın ardından trafiğe kapanan D-100 Karayolu İstanbul istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla yol açılarak trafik tekrar normale döndü. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
D-100 Karayolu, Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma! Yarı çıplak halde önce otomobili sonra da motosikleti gasp etti! Anne ayı, orman işçilerini 'rehin' aldı Yalova'da gözyaşlarına boğan karne töreni!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 04:23:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya D100 Karayolunda Kaza Ucuz Atlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]