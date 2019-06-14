Tosya D100 Karayolunda Kaza Ucuz Atlatıldı
5 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarparak büyük hasar gördüğü kazada otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
'nun Tosya
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarparak büyük hasar gördüğü kazada otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre Samsun
'dan İstanbul
istikametine gitmekte olan 34 BKZ 324 plakalı otomobil, Tosya Yeni Sanayi kavşağına geldiğinde bir anda kontrolden çıkarak önce bariyerlere sonra da orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun ortasında dururken araçta bulunanlar kazadan yara almadan atlattı. Kazanın ardından trafiğe kapanan D-100 Karayolu
İstanbul istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla yol açılarak trafik tekrar normale döndü. - KASTAMONU
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