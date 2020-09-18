Tosya'da 1 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yeşil Göl mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölge halkının ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Tosya Orman İşletme Müdürü Erol Çınkır, en kısa sürede yangına müdahale ettiklerini belirterek, "Gerek Tosya Belediyemizden, gerek Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüzden talep ettiğimiz destekler de çok hızlı bir şekilde ulaştı ve gerekli destek sağlandı. Kendilerine çek teşekkür ediyoruz. Şu anda, yaklaşık 1 hektar kadar bir ormanlık alan tahrip oldu. Kısmen tepe, kısmen örtü yangını şeklinde cereyan etti" diye konuştu.