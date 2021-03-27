Tosya'da 10 bin dekar çeltik arazisinin su ihtiyacını karşılayan kanallar temizleniyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin dekar çeltik arazisinin su ihtiyacını karşılayan kanalların temizliği yapılmaya başlandı.

Coğrafi işaretli Sarıkılçık pirincinin de yetiştirildiği ilçede, çeltik tarlalarının su ihtiyacını karşılayan su kanalları kepçelerle temizleniyor.

Çalışmaları inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin, gazetecilere, kanal temizliğinin Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği iş makineleriyle yapıldığını söyledi.

Çeltik üretimi yapılan 15 köye ait 40 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı temizliğini 15 gün içinde bitireceklerini dile getiren Pişkin, şöyle devam etti:

"Tosya'mız, çeltik üretimi konusunda Türkiye'de söz hakkı olan sayılı ilçelerden biridir. Tosya'da 500 civarında çiftçimiz 10 bin dekar alanda çeltik üretimi yapmaktadır. Üreticilerimiz geçen yıl 7 bin 220 ton çeltik üretimi yaptı, bu sene de 7 bin 500 ton civarında çeltik üreteceklerini tahmin ediyoruz. Çeltik üretimi zor ve meşakkatli bir üretim sürecidir. Nisan ayının sonları, mayıs ayının başlarında çiftçimiz tohumu toprakla buluşturmadan önce sulama kanallarının temizliğini yapar. Bu kanalların tamamı toprak olduğu için zamanla içleri toprak ve mille dolar, yeni üretim sürecine hazırlanmaları gerekir. Bu anlamda bu zahmetli işi çiftçilerimiz adına Tosya Kaymakamlığı ve Çeltik Komisyonu Başkanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yapıyoruz."

Kanalları beton hale getirme konusunda çalışmaları olduğunu aktaran Pişkin, "İlk olarak geçen yıl KÖYDES programı kapsamında yaklaşık 450-500 metrelik sulama kanalımızı betona çevirdik. İnşallah sulama kanallarının tamamı betona çevrildiğinde temizleme işi de çiftçimizin sırtından kalkmış olacak." ifadesini kullandı.

Tosya'nın sanayinin yanında tarım şehri olarak kalması için çalıştıklarını vurgulayan Pişkin, "Tosya Sarıkılçık pirincinin daha geniş ekim alanlarına ulaşması için her konuda çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çeltik komisyonunda çiftçilerimizin beyannameleri üzerinde toplanan bütçe yeterli olmadığı halde üstüne hem Tosya Kaymakamlığı hem de Kastamonu Valiliğinin imkanlarını koyarak çiftçilerimizin adına bu temizliği her yıl yapıyoruz. Bunun haricinde önümüzdeki günlerde 50 ton da tohum desteğimiz olacak." diye konuştu

Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı da köylerinde 1500 dekar alanda çeltik üretimi yaptıklarını belirterek, verdiği destekler nedeniyle Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e teşekkür etti.