Tosya'da 10 bin dekar çeltik arazisinin su ihtiyacını karşılayan kanallar temizleniyor - Son Dakika

Tosya'da 10 bin dekar çeltik arazisinin su ihtiyacını karşılayan kanallar temizleniyor

27.03.2021 10:11
Tosya'da 10 bin dekar çeltik arazisinin su ihtiyacını karşılayan kanallar temizleniyor, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin dekar çeltik arazisinin su ihtiyacını karşılayan kanalların temizliği yapılmaya başlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin dekar çeltik arazisinin su ihtiyacını karşılayan kanalların temizliği yapılmaya başlandı.

Coğrafi işaretli Sarıkılçık pirincinin de yetiştirildiği ilçede, çeltik tarlalarının su ihtiyacını karşılayan su kanalları kepçelerle temizleniyor.

Çalışmaları inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin, gazetecilere, kanal temizliğinin Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği iş makineleriyle yapıldığını söyledi.

Çeltik üretimi yapılan 15 köye ait 40 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı temizliğini 15 gün içinde bitireceklerini dile getiren Pişkin, şöyle devam etti:

"Tosya'mız, çeltik üretimi konusunda Türkiye'de söz hakkı olan sayılı ilçelerden biridir. Tosya'da 500 civarında çiftçimiz 10 bin dekar alanda çeltik üretimi yapmaktadır. Üreticilerimiz geçen yıl 7 bin 220 ton çeltik üretimi yaptı, bu sene de 7 bin 500 ton civarında çeltik üreteceklerini tahmin ediyoruz. Çeltik üretimi zor ve meşakkatli bir üretim sürecidir. Nisan ayının sonları, mayıs ayının başlarında çiftçimiz tohumu toprakla buluşturmadan önce sulama kanallarının temizliğini yapar. Bu kanalların tamamı toprak olduğu için zamanla içleri toprak ve mille dolar, yeni üretim sürecine hazırlanmaları gerekir. Bu anlamda bu zahmetli işi çiftçilerimiz adına Tosya Kaymakamlığı ve Çeltik Komisyonu Başkanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yapıyoruz."

Kanalları beton hale getirme konusunda çalışmaları olduğunu aktaran Pişkin, "İlk olarak geçen yıl KÖYDES programı kapsamında yaklaşık 450-500 metrelik sulama kanalımızı betona çevirdik. İnşallah sulama kanallarının tamamı betona çevrildiğinde temizleme işi de çiftçimizin sırtından kalkmış olacak." ifadesini kullandı.

Tosya'nın sanayinin yanında tarım şehri olarak kalması için çalıştıklarını vurgulayan Pişkin, "Tosya Sarıkılçık pirincinin daha geniş ekim alanlarına ulaşması için her konuda çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çeltik komisyonunda çiftçilerimizin beyannameleri üzerinde toplanan bütçe yeterli olmadığı halde üstüne hem Tosya Kaymakamlığı hem de Kastamonu Valiliğinin imkanlarını koyarak çiftçilerimizin adına bu temizliği her yıl yapıyoruz. Bunun haricinde önümüzdeki günlerde 50 ton da tohum desteğimiz olacak." diye konuştu

Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı da köylerinde 1500 dekar alanda çeltik üretimi yaptıklarını belirterek, verdiği destekler nedeniyle Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e teşekkür etti.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Deniz Pişkin, Kastamonu, Çeltik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tosya'da 10 bin dekar çeltik arazisinin su ihtiyacını karşılayan kanallar temizleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İdam cezası alan kadını kendi öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını kendi öz kızı infaz etti "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı
Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi         
10:45
Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı         
10:22
Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi         
10:03
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti         
07:45
Alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı! Durumunu gören yakınları fenalık geçirdi Alevlerin içinde kalan yaşlı adam feci şekilde yandı! Durumunu gören yakınları fenalık geçirdi         
01:52
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 10:57:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya'da 10 bin dekar çeltik arazisinin su ihtiyacını karşılayan kanallar temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei