Tosya'da 100 yataklı Proje Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun temeli atıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 100 yataklı Proje Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun temeli törenle atıldı.

Yunusemre Mahallesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Deniz Pişkin, törende yaptığı konuşmada, Tosya'da yeni yapılan ve inşaatı devam eden yeni hükümet konağı, okullar, adalet sarayı ve ilçe jandarma komutanlığı binalarını örnek göstererek, ilçenin neredeyse yeniden imar edildiğini söyledi.

Kız Kur'an kursunun da temelini attıklarını belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Çalıştığım süre içinde gerçekten çok sayıda güzel esere imza attık. Maneviyatı en yüksek, gerçekten tatmini en yüksek, gönül ferahlığı en yüksek hizmet nedir derseniz, işte bu eser derim. Ben bu eserin sadece temel kazısında değil, sonuna kadar bütün kalbimle yanındayım. Hangi kapıya gitmem gerekiyorsa gitmeye, hangi hayırsevere el açmam gerekiyorsa açmaya, boyun bükmeye razıyım, yanınızdayım. Bu güzel çalışmanın ilçemize kazandırılmasında emeği geçenleri canıgönülden kutluyorum."

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise Kur'an kursunun ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İslam coğrafyası üzerinde Müslüman alemi içinde dinine sahip çıkan, onu koruyan ve en güzel şekliyle yaşayan büyük Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de dinimizi, ibadetimizi öğrendiğimiz bu güzel ilim, irfan yuvalarına sahip çıkacaktır. Bu güzel eserin yükselmesinde emeği geçen tüm kurum ve hayırseverlerimize teşekkür ediyor, değerli hemşerilerimizin desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kesilen kurdelenin ardından temele ilk harç döküldü.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Gökhan Güneş, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.