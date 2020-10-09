Tosya'da 150 araçlık otopark inşa edilecek - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeye 150 araçlık otopark inşa edeceklerini açıkladı.

Kavaklıgil, yaptığı yazılı açıklamada, Tosya Belediyesi vizyon projeleri arasında yer alan kent merkezinde inşa edilecek kapalı otopark için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak otopark için alandaki mevcut iş yerlerinin kısa sürede yıkım çalışmalarının tamamlanacağını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"İlçemizde araç yoğunluğunun fazla olduğunu ve kent merkezinin bu konuda rahatlatılması gerektiğini sık sık vurgulamıştık. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Orhan Doğan ve beraberindeki heyetle birlikte alanda mart ayı içerisinde de teknik incelemelerde bulunduk. Mevcut otoparkın arkasına 150 araçlık katlı otoparkın inşa edilmesine karar verildikten sonra hayata geçecek yeni proje ile birlikte kent merkezinin önemli sorunlarından biri daha giderilecek. Ekiplerimiz geldiğimiz noktada alanın tamamen boşaltılması için çalışmalarına başladı ve kısa sürede yıkım işlemleri de tamamlanarak inşaata hazır hale gelecek."