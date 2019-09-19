Son Dakika Haberleri: Tosya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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Tosya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

2 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü ilçemizde de törenle kutlandı.

Tosya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü ilçemizde de törenle kutlandı.


Tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Kaymakamlık, Belediye ve Harp Malulü Gazileri Derneği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Temsilcisi Galip Yaman yaptı. Yaman konuşmasında; "Bugün Gazi olmanın gurur ve kıvancını büyük bir coşku ile yaşıyoruz. 19 Eylül Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsınsa Türk Kahramanlığının taçlandığı bir gündür" ifadelerinde bulundu.


Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören, meydanda çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Törenin ardından Kaymakam Deniz Pişkin ve protokol üyeleri Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Temsilciliğini ziyaret etti. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
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