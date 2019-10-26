Son Dakika Haberleri: Tosya'da 19 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
Son Dakika Güncel Tosya'da 19 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

Tosya'da 19 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

54 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 19 öğrenci için tören düzenlendi.

Tosya'da 19 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 19 öğrenci için tören düzenlendi.


Tosya Belediye Düğün Salonu'nda, Fazıl Ateş Kız Kur'an Kursu ile Hamza Baba Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen törende, Kur'anı Kerim okunmasının ardında, ilahi ve kasideler okundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yaptığı konuşmada, her hafızın arkasında çok ciddi emeğin, gayretin ve yoğun çalışmanın olduğunu söyledi.


Kur'an kursları ziyaret ettiğinde bu gayreti ve çalışmayı gördüğünü belirten Pişkin, şunları kaydetti :

"Bu yüzden hafızlarımızın yetiştirilmesinde çok ciddi emekleri olan çok kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum. Onlarla birlikte Çanakkale'yi gezdik, daha sonra birlikte kitap okuduk. Bu zor süreçte, onlar için yapabileceğimiz her ne var ise, elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Kur'an ile muhabbetimizi daha çok artırmamız gereken bir zamanda yaşadığımızı hatırlatmak istiyorum. "

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de İslamiyet'i anlatmak, aktarmak ve kuşaktan kuşağa götürebilmek için hafızlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Hafızlıkta ezber yapmak kadar, anlamak ve anlatmak da vardır. Allah nasıp kısmet ederse, bizlerde inşallah bu sancaktarlığa önderlik yapacak kardeşlerimize, daha sağlıklı ortamlarda yetişmeleri için elimizden geleni yapacağımızı sizlerin huzurunda belirtmek isterim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, tören hediye takdimini ve dua ile tören sona erdi.


Törenin ardından hafızlar, vatandaşlarla ilahiler söyleyerek Ulu Cami önünden Meraş-i Abdurrahman Paşa Camisine kadar yürüyüş yaptı.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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