Son Dakika Haberleri: Tosya'da 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu

Tosya'da 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu

32 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu.

Tosya'da 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre iki gündür kayıp olan ve her yerde aranan Seher Egemen'in (60) cansız bedeni bulundu. İki gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen yaşlı kadının Tosya Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi kameralarınca tespit edilmesinin ardından aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalar devam ederken ilçeye yaklaşık 10 km uzaklıkta Dikmen Köprüsünde kadın cesedi olduğu bilgisinin gelmesinin ardından bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından kadın cesedinin iki gündür aranan Seher Egemen'e ait olduğu belirlendi.


Ceset otopsi yapılmak üzere Tosya Devlet Hastanesine morguna kaldırılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Ömer Halisdemir, Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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