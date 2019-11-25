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Tosya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen programla kutlandı.

Tosya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen programla kutlandı.


Bir düğün salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ile başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Demirci, "Öğretmenler, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir." dedi.

Programda, tebrik mesajları ve şiirlerin okunmasının ardından eğitimcilere hizmet şeref belgeleri verildi.

Programa, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül, protokol üyeleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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