Tosya'da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı yakalandı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesine 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:13 Kaynak: İHA
'nun Tosya
ilçesine 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Çaybaşı
köyünde husumetli olduğu kişilere pusu kurarak 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren S.M. Kastamonu İl Jandarma
Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kurduğu pusu ile 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan cinayet zanlısı S.M. olayın ardından kayıplara karışmıştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile saklandığı tarlada yakalanan zanlı S.M. ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı. - KASTAMONU
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