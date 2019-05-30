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Tosya'da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı yakalandı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesine 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.

Tosya'da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı yakalandı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesine 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Çaybaşı köyünde husumetli olduğu kişilere pusu kurarak 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren S.M. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kurduğu pusu ile 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan cinayet zanlısı S.M. olayın ardından kayıplara karışmıştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile saklandığı tarlada yakalanan zanlı S.M. ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:13 Kaynak: İHA
Jandarma, Tosya, 3. Sayfa
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