Tosya'da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
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Tosya'da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandıKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı S.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tosya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:19 Kaynak: İHA
'da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
KASTAMONU - Kastamonu
'nun Tosya ilçesinde 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı S.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre ilçenin Çaykapı Köyünde iddialara göre husumetli olduğu aileden 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiye de yaralayan cinayet zanlısı S.M.olayın ardından kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan Kastamonu İl Jandarma
ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla cinayet zanlısı S.M. akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.M. tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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