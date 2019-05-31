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Tosya'da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

53 dakika önce

Tosya'da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandıKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı S.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tosya'da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı S.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre ilçenin Çaykapı Köyünde iddialara göre husumetli olduğu aileden 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiye de yaralayan cinayet zanlısı S.M.olayın ardından kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan Kastamonu İl Jandarma ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla cinayet zanlısı S.M. akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.M. tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tosya'da 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:19 Kaynak: İHA
Kastamonu, Tosya, Yerel
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