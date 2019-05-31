Tosya'da 3 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı
7 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 kişiyi öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:25 Kaynak: İHA
'nun Tosya
ilçesinde 3 kişiyi öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çaykapı köyünde iddialara göre husumetli olduğu aileden 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de yaralayan S.M. (77) olayın ardından kayıplara karıştı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla zanlı S.M. akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen katil zanlısı, tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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