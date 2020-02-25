Tosya'da 385 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da 385 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Tosya'da 385 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 385 paket bandolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Tosya'da 385 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 385 paket bandolsüz kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tosya D-100 Karayolu üzerinde denetim yapan kandarma ekipler, İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramalarda İran uyruklu 3 şahsa ait valiz içerisinde 385 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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