Tosya'da 5 bin 736 öğrenci karne aldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 bin 736 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Kaymakamı Ferhat Özen ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Özen ve Kavaklıgil, karnelerini verdikten sonra onlara çeşitli hediyeler dağıttı.
Özen, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Zekeriya Özmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci de katıldı.
Kaynak: AA
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