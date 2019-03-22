Son Dakika Haberleri: Tosya'da 6 Bin Adet Fidan Dağıtıldı

Tosya'da 6 Bin Adet Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Orman Haftası Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçenin Cumhuriyet Meydanında 6 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

Tosya'da 6 Bin Adet Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Orman Haftası Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçenin Cumhuriyet Meydanında 6 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

Tosya Cumhuriyet Meydanında yapılan fidan dağıtımına Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı, Orman İşletme Müdürlüğü Şefleri ile personeli katıldı. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Orman İşletme Müdürlüğü araçlarında bulunan kızılcık, ıhlamur, badem ve ceviz fidanı olmak üzere toplam altı bin fidanının ilçe halkına dağıtımı yapıldı. Kaymakam Deniz Pişkin, Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı ve Orman İşletme Şeflerinden fidanları teslim alan vatandaşlar fidanları bağ ve bahçelerine dikeceklerini söyleyerek Orman İşletme Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ücretsiz fidan hizmeti için teşekkür etti. Fidan dikimi ile başlayan Orman Haftası etkinleri Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan 6 bin adet fidan dağıtımı ile sona erdi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Tosya, Güncel
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