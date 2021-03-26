Tosya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Pişkin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldığını aktardı.

Pişkin, şunları kaydetti:

"Hedef kitle aşılarının daha yüksek oranlara ulaşması için özellikle köylerimizde yaşayan ve henüz aşılarını olamayan büyüklerimizin jandarma ve emniyet başta olmak üzere kamu imkanlarıyla şehir merkezine getirilmesi, gelemeyecek şekilde hasta veya engelli olan vatandaşlarımız için aşı imkanının mobil ekiplerimiz tarafından köylerimize götürülmesi yönünde çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Bu anlamda muhtarlarımıza da görev düşüyor. Kendi köy ve mahallelerinde 65 yaş ve üstü olup istekli olduğu halde farklı nedenlerle henüz aşısını olmayan vatandaşlarımızı en kısa zamanda tespit ederek bize bildirmelerini istiyorum."