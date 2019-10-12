Tosya'da 77 yıl aradan sonra hava gösterileri nefes kesti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 77 yıl aradan sonra düzenlenen hava gösterileri nefes kesti.



12-13 Ekim 2019 tarihlerinde ilçede düzenlenen 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde Tosya Belediye Başkanlığı ve THK Tosya Şube Başkanlığı işbirliğinde hava gösterileri düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi önünde Türk Hava Kurumu pilotları tarafından hazırlıklar yapıldı. Uçuş için motorlu yamaç paraşütleri, motorlu yelken kanat ve akrobasi model uçak hazırlandı. Kalkışa hazır olan pilotlar izleyicilerin alkışları eşliğinde havalanarak muhteşem bir gösteri yaptı.



Yoğun katılımın olduğu hava gösterilerinde akrobasi model uçağının yaptığı gösteri nefes kesti. Gösterileri izleyen katılımcılar Türk Hava Kurumu pilotlarına, Şube Müdürü Ferhat Bozan'a, Kaymakam Deniz Pişkin'e ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e teşekkür etti.



Uçuş ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Kurumu Tosya Şube Müdürü Ferhat Bozan; "ilçemizde ilk hava gösterisi 1942 yılında yapılmış. 77 yıl aradan sonra Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde tekrar hava gösterisi düzenledik. Halkımız yoğun katılım gösterdi. Bizi bu gösterilerde yalnız bırakmadı. Katılımlarından dolayı ilçe halkına, desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Deniz Pişkin'e, Belediye Başkanımız Sayın Volkan Kavaklıgil'e ve gösteriye katılan pilotlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



77 yıl aradan sonra festival kapsamında ayrıca Türk Hava Kurumu pilotları tarafından ilk defa hava gösterileri yapıldı. Gösteriye; 3 Adet Motorlu Yamaç Paraşütü, 1 Adet Motorlu Yelken kanat, 1 Adet Akrobasi Model Uçak katılırken 1 adet drone'lu çekim yapıldı. - KASTAMONU