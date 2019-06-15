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Tosya'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

2 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ağaçtan düşen 1 kişi yaralandı.

Tosya'da ağaçtan düşen kişi yaralandı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ağaçtan düşen 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Büyük Sekiler köyünde kiraz ağacına çıkan Ş.Ö. (30) dengesini kaybederek yere düştü. Yüksekten düşmenin etkisiyle yaralanan Ş. Ö. olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisinin yapılmasının ardından Ş.Ö. Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:01 Kaynak: İHA
Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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