Tosya'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
2 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ağaçtan düşen 1 kişi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:01 Kaynak: İHA
'nun Tosya
ilçesinde ağaçtan düşen 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Büyük Sekiler köyünde kiraz ağacına çıkan Ş.Ö. (30) dengesini kaybederek yere düştü. Yüksekten düşmenin etkisiyle yaralanan Ş. Ö. olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisinin yapılmasının ardından Ş.Ö. Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU
Kadıköy can pazarı! Tekne devrildi
Elazığ'da inanılmaz olay! Yakaladığı yılana elini ısırttı
Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi
Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti