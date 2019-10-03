Son Dakika Haberleri: Tosya'da Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi
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Tosya'da Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi

1 saat önce

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçeye bağlı Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi.

Tosya'da Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi, System.String[]

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçeye bağlı Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi.


Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçeye bağlı köylere çöp konteynırı vermeye devam ediliyor. Bu kapsamda Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi.


Teslim töreninde konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Tosya Kaymakamlığımız tarafından başlatılan çalışma kapsamında köylerimize çöp konteynırı vermeye devam ediyoruz. Bugünde ilçemize bağlı Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim ettik. Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek ve çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılmak için köylerimize konteynır desteğimiz bundan sonra da sürecek" dedi. - KASTAMONU

Akbük, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
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