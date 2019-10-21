Son Dakika Haberleri: Tosya'da ambulans otomobil ile çarpıştı, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da ambulans otomobil ile çarpıştı, 1 yaralı

Tosya'da ambulans otomobil ile çarpıştı, 1 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tosya'da ambulans otomobil ile çarpıştı, 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Tosya ilçesinden Kastamonu Devlet Hastanesine hasta sevki yapan 37 KE 994 plakalı ambulans Kastamonu'dan Tosya istikametine gitmekte olan İsmail Ü. Yönetimindeki 37 AAB 711 plakalı araçla Tosya Ilgaz Dağı geçidinde çarpıştı. İMeydana gelen kazada otomobil sürücüsü İsmail Ü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yapan ambulansta bulunan hasta ise olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine gönderildi. Kazanın ardından trafiğe kapanan Tosya Kastamonu Yolu otomobil ve ambulansın yoldan kaldırılmasının ardından Tosya Yolunda trafik normale döndü. Emniyet güçleri, kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
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