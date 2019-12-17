Tosya'da anasınıfı öğrencilerine meslekler tanıtıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde anasınıfı öğrencilerine polislik ve hemşirelik mesleği tanıtıldı.



Tosya ilçesinde eğitim yapan Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerinin mesleklere yabancı olmaması, yakından tanıması ve mesleklere ilgi uyandırmak amacıyla meslek tanıtım programı düzenlendi.



Meslek tanıtım programı kapsamında okula gelen polis ve hemşireler önce çocuklara mesleklerini anlattı. İlk olarak hemşirelik mesleği tanıtıldı. Mesleğin insanların sağlığı için önemli olduğuna dikkat çekilerek hayattaki en önemli ve vazgeçilemeyen mesleklerden biri olduğu anlatıldı. Çocuklara tansiyon ölçme ile birlikte enjeksiyonun nasıl yapıldığı gösterildi.



Programda tanıtılan bir diğer meslek ise polislik mesleği oldu. Okula gelen polisler, insanların kötü ve zararsız insanlardan polisin koruduğunu suç işleyenleri yakaladıklarını anlattı. İnsanların güvenli ve huzurlu olabilmelerini polislerin sağladığı anlatılarak en önemli meslekler arasında olduğuna vurgu yapıldı.



Meslek tanıtımında uygulamalı olarak tansiyon ölçülmesinin ardından polis telsizinden çocuklar konuşturuldu, okul bahçesine getirilen polis aracına bindirildi. Meslekleri çok sevdiklerini belirten çocuklar polis amcalara ve hemşirelere teşekkür etti.



Program fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU