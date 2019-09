Tosya'da antrenör kursu açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğiyle, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Grassroots-C Lisans Antrenör Kursu" açıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, kursu ziyaret ederek, kursiyerlere başarılar diledi.



Kaymakam Pişkin, burada yaptığı konuşmada, kursiyerleri Tosya'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Kursun Tosya'da gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür eden Pişkin, şunları söyledi:

"Amatör kümede uzun yıllar top oynamış futbol aşığı bir Kaymakam olarak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kastamonu Şubesi Başkanı Nezir Öztürk'ün bundan sonra altına gireceği her türlü organizasyonun ve başlayacağı her türlü çalışmanın maddi ve manevi destekçisi olacağımı da bir kez daha burada herkesin huzurunda belirtmek istiyorum. Tosya, sporu seven ve destek olan bir ilçedir. Bu anlamda Tosya'mızda faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerinin her türlü maddi ve manevi yanlarında olacağız."

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kastamonu Şubesi Başkanı Nezir Öztürk ise kurs hakkında bilgi verdi.

Kursta 30 kursiyerin bulunduğunu ifade eden Öztürk, "10 gün sonunda kursiyerlerimiz, antrenör olabilme adına ilk belgelerini almış ve ilk adımlarını atmış olacaklar. Bu belgeyi almadan hoca olmaları veya yükselme şansları yok. Bizler, Kastamonu TÜFAD Şubesi olarak kursun fiziki şartlarını oluşturduk. Sahasını, sınıfını ve diğer araç ve gereçlerini temin ettik." diye konuştu.

Ziyarette, Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kastamonu Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Mustafa Kara, Turhan Çevik, Cenk Sinanoğlu, Serkan Ertaş, İbrahim Karacan ve Cengiz Kasap da hazır bulundu.