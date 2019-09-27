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Tosya'da arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde aracılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı düzenlendi.

Tosya'da arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde aracılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı düzenlendi.

Kaymakamı Deniz Pişkin, Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, ilçedeki arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Bal üretim miktarının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Pişkin, şunları kaydetti:

"Arıcılarımızın yaşadığı çeşitli sorunların ve üretim faaliyetleri sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapıyoruz. Mevzuat gereği birtakım vergi muafiyetlerine sahip olan hem de bu konuda yapılacak proje başvurularının sahibi ve uygulayıcısı olabileceği için bütün arıcılarımızın kooperatif çatısı altında bir araya gelmeleri gerektiğine inanıyorum. Görüş ve önerilerinizle sürece sağladığınız katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum."

Kaymakamlık, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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