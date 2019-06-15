Son Dakika Haberleri: Tosya'da aşçılar için kalfalık sınavı düzenlendi
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Tosya'da aşçılar için kalfalık sınavı düzenlendi

4 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 20 aşçı, kalfalık belgesi alabilmek için uygulama sınavından ter döktü.

Tosya'da aşçılar için kalfalık sınavı düzenlendi, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 20 aşçı, kalfalık belgesi alabilmek için uygulama sınavından ter döktü.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Mesleki Eğitim Merkezi koordinesinde düzenlenen uygulamalı kalfalık sınavlarına katılan aşçıları ziyaret etti.

Sınava katılanlara başarı temennisinde bulunan Pişkin, Tosya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Delebe'den sınavlarla ilgili bilgiler aldı.
Pişkin, burada yaptığı konuşmada, Tosya'nın sanayi sektörüne çok ağırlık verdiğini söyledi.

Sanayi sektörünün binlerce kişiye direkt veya dolaylı olarak istihdam sağladığını belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"Her gün binlerce kişinin seyahat ettiği uluslararası D-100 kara yolunun ilçe sınırları içerisinde yer alan bölümünde oldukça modern tesisler yer almaktadır. Bu yoldan geçmekte olan araçlar yoğun şekilde şehrimizde mola veriyor. Dolasıyla bu tesislerde yerli yabancı pek çok turiste hizmet veriliyor. Bu tesisler için kalifiyeli eleman yetiştirilebilmesi, buralarda çalışan personelin yeterlilik belgesine sahip olabilmesi ve kendilerini meslekleriyle ilgili geliştirerek daha iyi hizmet verebilmeleri, bu kurslar sayesinde mümkün olacaktır."
Kamera ile kayıt altına alınan sınava katılan aşçıların yaptığı yemekler, gıda öğretmeni Ayşe Aktuğ Çayırcı ve Ali Ertüzün'den oluşan sınav komisyonu tarafından değerlendirildi.
Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sevgi Alkan, Bilal Azizoğlu ve Hasan Sancaktar yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:41 Kaynak: AA
Kastamonu, Tosya, Güncel
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