Tosya'da Askere Gitmek İsteyen Genç İntihara Kalkıştı
1 saat önce
Tosya'da askere gitmek isteyen genç intihara kalkıştıKASTAMONU(İHA)- Kastamonu'nun Tosya İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde sağlık sorunları nedeni ile tedavi gördüğünü söyleyen E.K isimli genç iddialara göre askere gitmek için intihara kalkıştı.
Tosya
'da askere gitmek isteyen genç intihara kalkıştı
KASTAMONU(İHA)- Kastamonu
'nun Tosya İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde sağlık sorunları nedeni ile tedavi gördüğünü söyleyen E.K isimli genç iddialara göre askere gitmek için intihara kalkıştı.
Edinilen bilgilere göre Erzurum
'da askere gitmek isteyen fakat ailevi sorunları yüzünden askere gidemediğini söyleyen E.K isimli genç, bir apartmanın 4.katında bulunan dairenin balkonundan aşağı atlamak istedi. Olayı gören vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Yunus Emre Mahallesine çok sayıda Polis
, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ikna girişimlerine olumsuz cevap veren E.K atlamak için balkon korkuluklarında dikilerek bağırmaya devam etti. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü intihar girişiminde buluna genç ile irtibata geçerek sıkıntısının ne olduğunu sordu. Erzurum'da Topçu birliğine askerlik vazifesini yapmak için gitmek istediğini fakat yaşadığı ailevi sorunları nedeni ile tedavi gördüğünü söyleyerek yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürü askere gitmek isteyen gence Devlet memuru olarak söz veriyorum seni Erzurum'a göndereceği diyerek ikna etti.
İntihar girişiminden vazgeçen E.K isimli genç, ekipler tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. Gencin askere gitmek istediği için intihara kalkıştığı iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:13 Kaynak: İHA
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