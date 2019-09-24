Son Dakika Haberleri: Tosya'da bağımlılık ile mücadele toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Tosya'da bağımlılık ile mücadele toplantısı

38 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağımlılık ile mücadele koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Tosya'da bağımlılık ile mücadele toplantısı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağımlılık ile mücadele koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçede bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını azim ve kararlılık içinde sürdürdüklerini söyledi.


Birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülen uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarını titizlikle takip ettiklerini anlatan Pişkini, "Bu minvalde özellikle yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yine okullarımızda görev yapan rehber öğretmenlerimizden gönüllü olanların kurul çalışmalarına katılabileceklerini duyurduk, bu anlamda kurulun yapısını da zenginleştirmek ve çalışmalara ivme kazandırmak amacını gözetiyoruz." dedi.


Toplantıya Tosya Cumhuriyet Başsavcısı Emre Şükrü Acar, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül, protokol üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakamlık, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal'dan, Erdoğan'ın "Yalan haber yapıyorsunuz" çıkışına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram paylaşımı, 15 yılda yaşadığı değişimi gözler önüne serdi Cenaze töreninde sözün bittiği yer: 6 aylık bebek babasıyla aynı tabutta

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:21:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da bağımlılık ile mücadele toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]