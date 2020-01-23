Tosya'da Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya'da Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tosya'da Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tosya'da Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılması planlanan 2019 yılı Uyuşturucu/Bağımlılık ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı, Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


2019 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda kurumlar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından çalışmalar değerlendirilerek bundan sonraki süreç için yapılması planlananlar masaya yatırıldı.


Toplantıda bağımlılıkla mücadelenin aralıksız devam edeceğine vurgu yapıldı. - KASTAMONU

İçişleri Bakanlığı, Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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