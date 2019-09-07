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Tosya'da bal ormanı oluşturulacak

1 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede bal ormanı oluşturulacağını açıkladı.

Tosya'da bal ormanı oluşturulacak, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede bal ormanı oluşturulacağını açıkladı.


Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bal ormanı oluşturulması planlanan Akseki köyü mevkisinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.


Tosya Kaymakamlığı olarak ilçede arıcılığın geliştirilmesi için "Bal Ormanı Oluşturulması Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Pişkin, "Ağırlıklı olarak karaçam, karaçalı ve yalancı akasya ile kaplı arazinin bal ormanı oluşturulması için son derece uygun olduğunu gördük. Tosya Orman İşletme Müdürlüğümüz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün iş birliğinde kuracağımız bal ormanı, ilçemizdeki arıcılığın gelişmesine ve daha fazla bal üretilmesine katkı sağlayacak." dedi.

İncelemelere Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı ile Tosya Tarım ve Orman Müdür Vekili Kadir Çavdar da katıldı.

Akseki, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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