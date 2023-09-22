Kastamonu\'da 3. kattaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3. KATTAN DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen nedenle evinin balkondan düştü. Kanlar içerisinde kalan Funda Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Coşkun, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Coşkun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.