Kastamonu'da 3. kattaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kastamonu'da 3. kattaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi

Kastamonu\'da 3. kattaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi
Son Güncelleme: 22.09.2023 23:14

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3. kattaki balkondan düşen 18 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3. KATTAN DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen nedenle evinin balkondan düştü. Kanlar içerisinde kalan Funda Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Coşkun, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Coşkun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Kastamonu'da 3. kattaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 3. kattaki balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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