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Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Süresi okundu

43 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatına' katılan Mehmetçik için Fetih Süresi okundu.

Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Süresi okundu, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatına' katılan Mehmetçik için Fetih Süresi okundu.


Tosya ilçesi Meraşi Abdurrahmanpaşa Camiinde sabah namazında Barış Pınarı Harekatı için program düzenlendi. Kaymakam Deniz Pişkin'inde katıldığı programda sabah namazından önce Barış Pınarı Harekatı için Fetih Süresi okundu. Namazın kılınmasının ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından Barış Pınarı Harekatının başarıya ulaşması ve Mehmetçiğin zaferle dönmesi için dua edildi. Programın sonunda açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimzin Suriyenin Kuzeyinde ülkemizin güneyin PKK, PG ve DEAŞ terör örgütlerinin oluşturduğu terör koridorlarını yok etme için Barış Pınarı harekatına bizde milletçe tüm ümmet olarak dualarımızla destek oluyoruz. Millet olarak tek yürek, bir bütün olmanın muhakkak Allah katında da bir sevabı olduğu bir muamelesi olduğu kesindir. Çünkü dirlik, birlikten ileri gelir. Biz bütün millet bir ümmet olarak Mehmetçiğimize her fırsatta dualarımızı esirgemiyoruz. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Rabbim ordumuzu ordan zaferle dönmeyi ordan sağ salim dönmeyi nasip eylesin. Barış Harekatı da yine bunu ispatlayacak ve emperyalistlerin bu bölgedeki bütün heveslerini kursağında bırakacak. İnşallah zaferle sonuçlanacak. Şanlı tarihimizin sayfalarına geçecek, büyük bir askeri başarı olacaktır" dedi. - KASTAMONU

Barış Pınarı Harekatı, Kastamonu, Suriye, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:31 Kaynak: İHA
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