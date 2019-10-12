Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu
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Tosya ilçesinde Yeni Cami adıyla bilinen Meraşi Abdurrahman Paşa Camisinde Barış Pınarı Harekatı için Mevlid-i Şerif okundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
Tosya ilçesinde Yeni Cami adıyla bilinen Meraşi Abdurrahman Paşa Camisinde Barış Pınarı Harekatı için Mevlid-i Şerif okundu.
İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Mevlid-i Şerif programında okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlidin ardından ilahiler söylendi, kasideler okundu. Barış Pınarı Harekatının başarıya ulaşması ve askerin zaferle dönmesi için dua edildi.
Mevlit programı yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi. - KASTAMONU
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