Son Dakika Haberleri: Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu
Son Dakika Güncel Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu

Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu

1 saat önce

Tosya ilçesinde Yeni Cami adıyla bilinen Meraşi Abdurrahman Paşa Camisinde Barış Pınarı Harekatı için Mevlid-i Şerif okundu.

Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu, System.String[]

Tosya ilçesinde Yeni Cami adıyla bilinen Meraşi Abdurrahman Paşa Camisinde Barış Pınarı Harekatı için Mevlid-i Şerif okundu.


İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Mevlid-i Şerif programında okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlidin ardından ilahiler söylendi, kasideler okundu. Barış Pınarı Harekatının başarıya ulaşması ve askerin zaferle dönmesi için dua edildi.


Mevlit programı yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi. - KASTAMONU

Barış Pınarı Harekatı, Yeni Cami, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi gözaltına alındı
Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün lojistik faaliyet yürüttüğü M4 kara yoluna ulaşıldı Son dakika: Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:12:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]