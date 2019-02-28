Tosya'da Bekçiler İlk Düdüğü Çaldı

Eğitimlerini tamamladıktan sonra Kastamonu'nun göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri, Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ettiler.

Eğitimlerini tamamladıktan sonra Kastamonu'nun göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri, Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ettiler.



Tosya'da çarşı ve mahalle bekçisi olarak İçişleri Bakanlığı tarafından atanan 8 bekçi gerçekleştirilen törenle göreve başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri, ilk görev günlerinde İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir eşliğinde Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret etti. Kaymakam Pişkin, bekçilerin vatandaşların huzur ve güvenine katkı vereceklerine inandığını söyleyerek görevlerinde başarılar diledi.



Öte yandan eğitimleri devam eden 6 bekçinin daha ilerleyen günlerde göreve başlamasıyla birlikte ilçedeki bekçi sayısı 14'e çıkmış olacak. - KASTAMONU

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