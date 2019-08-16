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Tosya'da belediye çalışmaları

1 saat önce

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

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Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.
Başkan Kavaklıgil, denetlemelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya'nın üst yapısını tamamen iyileştirmeye yönelik proje ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, kentin önemli ana arterleri arasında yer alan yüzüncü yıl caddesi üzerindeki yaya yollarını tamamen yenilediklerini belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti :

"Zamanla fiziki özelliğini yitirerek deforme olmuş yaya yollarını revize etmeye başlayan ekiplerimiz, geçtiğimiz aylarda da Atatürk Caddesi üzerinde bir süre bu çalışmalarına devam etmişti. Bununla birlikte kent giriş ve çıkışlarını tek tip yol bordürleri ile yeniden düzenleyeceğiz. Tüm bu çalışmalarla bütünlük sağlaması amacıyla 100. Yıl Caddesi üzerindeki yaya yollarını da yeniden yapmaya başladık. Alt ve üst yapısıyla fiziki koşulları son derece modern tesis edilmiş bir kent için birlikte çalışırken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Tosya bırakmış oluruz. Asıl amacımız Tosya'da yaşayan hemşehrilerimizin yüzüne gülen, ferah ve estetik bir şehir inşa etmek."
Atatürk Caddesi, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:53 Kaynak: AA
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