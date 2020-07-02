Tosya'da belediye çalışmaları - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çalışmaları denetledi.



Kavaklıgil, denetlemelerle ilgili gazetecilere, kentin farklı yerlerinde projelendirme çalışmaları tamamlanan yeni yeşil alanların ve oyun gruplarının yapımının aralıksız devam ettiğini söyledi.



Bu kapsamda Üçoluklar Mesire Alanı'nda fiziki özelliğini yitiren oyun gruplarının yenilendiğini anlatan Kavaklıgil, "Bu bölgede yaptığımız çalışmada zemini kauçuk malzeme ile kaplayacağız. Yaptığımız çalışmalarda çocuklarımızın güvenliği en üst seviyede tutulmaktadır. Tosya'mızda özellikle ortak yaşam alanları ve yeşil alanların imarına büyük özen gösteriyor, yeni yeşil alanlar vücuda getiriyor ve revize edilmesi gerekenleri de en iyi şekilde düzenleyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.