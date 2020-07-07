Tosya'da belediye çalışmaları - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.



Kavaklıgil, denetimlerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir mezarlığında asfalt uygulaması yapıldığını söyledi.



Çalışmaların eski ve yeni mezarlık arasında yapıldığını anlatan Kavaklıgil, "Bölgede önce yol genişletme ve kot düzenlemesi yapıldıktan sonra üstyapı tamamen yenilenecek, böylece ziyaretler esnasında oluşan toz giderilecek. Göreve geldiğimizden bu yana ciddi yatırımlarda bulunduk. Geçtiğimiz aylarda şehrin çeşitli bölgesinde parke, yol ve kaldırım çalışmaları yapmıştık. Bu kapsamda, mezarlık yollarında ciddi anlamda düzenlemeler yapacağız." dedi.