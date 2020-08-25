Tosya'da belediye çalışmaları - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Kavaklıgil, çalışmalarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle kent merkezinin üst bölgelerinde yer alan mahallelerde yapacakları yeni yeşil alanların belirlenmesi ve vatandaşların taleplerinin yerinde dinlenmesi adına düzenledikleri mahalle ziyaretlerine devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Çatma Mahallesi'ni ziyaret ettiklerini belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Bu eşsiz kentte yaşayan tüm hemşehrilerimizin ne derdi varsa bizim derdimizdir ve gidip yerinde görmek, incelemek, ardından çözüme kavuşturmak asli görevimizdir. Çatma Mahallesi'nde önümüzdeki dönem için planladığımız bir yeşil alanımız var ve ön incelememizi gerçekleştirdik. Bununla birlikte yaya kaldırımları, yollar ve perde duvar ihtiyacı bulunan bölgeleri teknik ekibimizle birlikte yerinde gördük. Tüm mahallelerimize eşit şekilde hizmet götürecek ve kıymetli hemşehrilerimizin taleplerini kendilerinden dinleyerek çözüme kavuşturacağız."

Denetlemelerde, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ile birim müdürleri de yer aldı.