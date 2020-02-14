Tosya'da çeltik üreticilerinin sorunlarının çözülmesi talebi - Son Dakika

Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, ilçedeki çeltik üreticilerin sorunlarının çözülmesi halinde ekilen arazilerin yeniden artabileceğini söyledi.



Eken, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır biriken ve kronikleşen sorunlar nedeniyle ilçede çeltik yetiştiren üreticilerin azaldığını belirtti.



Tosya'da halen yaklaşık 9 bin dekar alanda pirinç üretildiğine işaret eden Eken, şunları kaydetti:



"Tosya genelinde sanayinin ardından en büyük istihdamı sağlayan ve katma değer üreten sektör, tarım ve buna bağlı yapılan hayvancılıktır. İlçemizde 228 bin dekar tarım arazisi bulunmaktadır. Bu alanın yaklaşık 9 bin dekarında Tosya pirinci yetiştirilmektedir. Pirinç çeşitleri içinde patendi alınan 'sarıkılçık pirinci' de yer almaktadır. Çeltik arazilerinin toplulaştırılamaması nedeniyle üretimin büyük bölümü bedenen yapılmaktadır. Küçük küçük göllerden oluşan çeltik arazilerimizde maalesef modern tarım teknikleri olan araç ve gereçler kullanılamamaktadır."

Devrez Çayı'nın acilen ıslah edilmesi gerektiğini vurgulayan Eken, "Bu sorunların çözülmesi halinde ilçe genelinde pirinç üretimi artacağı için üreticilerimiz daha fazla kazanacaktır. Bunun yanında önemli sayıda istihdam alanları da oluşacaktır." dedi.