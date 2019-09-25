Son Dakika Haberleri: Tosya'da çeltikte beklenen rekolte 6 bin 500 ton
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Tosya'da çeltikte beklenen rekolte 6 bin 500 ton

55 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2019 yılı için 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Tosya'da çeltikte beklenen rekolte 6 bin 500 ton, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2019 yılı için 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor.


Sarıkılçık, Akçeltik yanında Tosya Güneşi, Yaşar, Efe ve Osmancık çeşitlerinin de yetiştirildiği Tosya ilçesinde 2019 yılı üretim sezonuna ait çeltik hasadı başladı. Hasat ile birlikte İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri çiftçileri ziyaret ederek hasat hakkında bilgi aldı.


İlçede coğrafi işaretli ürünler yetiştirilirken ayrıca Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tohumluğu dağıtılan Tosya Güneşi çeşidinin verimi üreticinin yüzünü güldürdü.


Üreticileri ziyaret eden Tosya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Vekili Kadir Çavdar, 2019 yılı çeltik hasadına ilişkin yaptığı açıklamada; "İlçemizde ruhsatlı olarak 349 çiftçi, 2 bin 463 parselde, 9 bin 117 dekar alanda çeltik ekimi yapmıştır. Hasadın tamamı İlçemizde bulunan ve çevre illerden kiralık olarak getirilen biçerdöverlerle yapılmaktadır. Bu hasat döneminde de İlçe Müdürlüğümüzde görevli teknik personelce biçerdöver arazi kontrolleri yapılmaya başlandı. Ekimden hasada emek verilen ürünlerde; hasatta dane kaybının en az olması için biçerdöverler ve operatörler titizlikle kontrol edilmektedir. Bu yıl da rekoltenin önceki yılda olduğu gibi 6 bin 300-6 bin 500 ton aralığında olması beklenmektedir " diye konuştu.


Çavdar, çiftçilerin ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olması temennisinde bulunarak tarladan ayrıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:28 Kaynak: İHA
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