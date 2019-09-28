Tosya'da cevizden düşen kişi öldü
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:25 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçenin Ekincik Köyünde ceviz toplamak için ceviz ağacına çıkan İsmail Küçükakça (62) dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine çağrılan 122 ekipleri Küçükakça'nın öldüğünü belirledi. Olayın sonrası incelemenin ardından Küçükakça'nın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU
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