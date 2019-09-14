Tosya'da cevizden düşen kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz ağacından düşen 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kösen köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan H.T. (44) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Ağaçtan düşerek yaralanan H.T. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU