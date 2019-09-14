Son Dakika Haberleri: Tosya'da cevizden düşen kişi yaralandı
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Tosya'da cevizden düşen kişi yaralandı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz ağacından düşen 1 kişi yaralandı.

Tosya'da cevizden düşen kişi yaralandı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ceviz ağacından düşen 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kösen köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan H.T. (44) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Ağaçtan düşerek yaralanan H.T. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:24 Kaynak: İHA
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