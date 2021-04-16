Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı - Son Dakika

Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı

16.04.2021 20:55
Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi katkılarıyla çiftçilere, 50 ton çeltik tohumu ile sera naylonu dağıtıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi katkılarıyla çiftçilere, 50 ton çeltik tohumu ile sera naylonu dağıtıldı.

Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu düzenlenen törenle dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi destekleriyle hazırlanan ürünlerin dağıtım programına Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu Gıda Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya Gıda Tarım İlçe Müdürü Ali Çakar, Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Törende çeltik ve sera naylonu olarak iki ayrı proje ile bakanlığın çiftçileri desteklediğinin altını çizen İl Gıda Tarım Müdürü Fatih Önlem, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 2021 yılı için kurumumuzdan projeler istemiş ve kurumumuzca titizlikle hazırlanan ve bakanlığımıza sunulan pek çok projemize onay vermiştir. Bu projelerden biri ve içeriği açısından son derece değerli olan Tarıma Elverişli Olduğu Halde Kullanılmayan Alanlarda Çeltik Tarımı Yapılması ve Sertifikalı Çeşit Kullanılarak Verimin Artırılması Projemiz, ilimiz Tosya ve Hanönü ilçelerimizde uygulanacak olup bakanlığımızın desteklediği bu projenin toplam maliyeti 542 bin 505 TL'dir. Tosya ilçesinde dağıtımını yapacağımız çeltik tohumluğu 50 bin kg olup, yakın bir zamanda bu tohumlar toprakla buluşacaktır. Ayrıca 25 üreticimize yaklaşık her biri 200 m2 alanı kaplayacak sera naylonu teslimini de gerçekleştireceğiz" dedi.

Daha sonra söz alan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise, "Bu hibeden bu destekten 193 çiftçimiz istifade etmiş olacak. Bir başka projemiz ise sera naylonu projesi. Burada yine seracılıkla uğraşan 25 vatandaşımız istifade edecek. Tabi 70'in üzerinde başvuru oldu, sera naylonu projesinden istifade temek isteyen. Ama arkadaşlarımız bir komisyon oluşturdular, belli kriterlere dayanarak, puanlama yaparak. 25 kişi üzerinden karar kılındı. Önümüzdeki süreçte de özelikle çeltiğin yanında sera kültürünün, sera tarımının faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını çok arzu ediyorum. Bu hibe miktarlarının artırılmasını çiftçi sayısının artırılması için yeni kaynaklar yaratabileceğimizi düşünüyorum. Nitekim çeltik komisyonunda çeltik kanallarının temizliği sonrası halen kullanmadığım belli bir miktar para da var. Bu parayı proje amaçlı özelikle üreticilerin lehine yatırıma çevirebiliriz, hibeye çevirebiliriz. Ama özellikle şunun altını çizmekte fayda var. Tosya gerçek manada zengin bir şehir. Her türlü zenginliğe sahip bu şehrin her türlü zenginliğini işlemek yönünde ciddi çabalarımız ve gayretlerimiz var. İlçe Tarım Müdürlüğümüz çalışanlarına ve bu anlamda büyük destek sağlayan İl Tarım Müdürümüzü ve çalışanlarını, Sayın Valimizin ve il özel idaresinin gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Tosya'nın sadece bir sanayi şehri değil, aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık şehri olduğuna değinen Kaymakam Pişkin, "Bu özellikleri geliştirmek, yeşertmek, çiftçinin, üreticinin, vatandaşın yanında olmak bizim birinci vazifemiz. Pandemi sürecinde herkesin ekonomik anlamda karamsar tablolar çizdiği bu zaman diliminde devlet yine vatandaşının yanında her türlü yardımı desteği yapmaya devam ediyor. Bu konuda bütün yetkililerimize çok teşekkür ediyorum, çiftçilerimize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, yeni üretim sezonunun bol ve bereketli geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Son olarak söz alan Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken de, "Bugün itibariyle hayırlı bir işe imza atmaktan kıvanç duyuyoruz. 190 küsur çiftçimize çeltik tohumu dağıtıyoruz, Tarım Bakanlığımızın desteğiyle. İşte 25 çiftçimize sera naylonu desteği sağladık yüzde 80 hibeli. Bu şekilde bir kıvancımız sevincimiz var. Çiftçilerimize bir nebze de olsa destek sağladığımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Katkıyı verenlere de teşekkür ediyorum. Tarlada izimiz olacak, çiftçiye karşı yüzümüz olacak inşallah mahcup olmayacağız verdiğimiz desteklerden" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında 193 çiftçiye çeltik tohumu ve 25 çiftçiye de sera naylonu dağıtımı yapıldı. - KASTAMONU

Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı
Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı
Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı
Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı
Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı
Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı

Hisarcık, Çeltik, Tarım, Tosya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tosya'da çiftçilere 50 ton çeltik tohumu ve sera naylonu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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