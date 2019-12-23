Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü - Son Dakika

Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 1 ev yanarak küle döndü.

Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 1 ev yanarak küle döndü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye 20 km uzaklıkta bulunan Gökomuz köyünde bulunan 1 evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hüseyin Aktaş'a ait evden dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan odunluk kısmına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak diğer evlere sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen Hüseyin Aktaş'a ait ev ve 2 odunluk yanarak küle döndü. Yangının çevredeki evlere geçmesini önleyen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, İtfaiye, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı
Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi Müşterisine getirdiği masa sonu oldu

Son Dakika Haberleri
00:30 Kütahya'daki gıda zehirlenmesi - Son Dakika Haber
00:26 Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika Haber
00:24 Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
00:18 23 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:05 "Ölüme gidiyorum" dedi, yaralı bulundu - Son Dakika Haber
23:07 Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Son Dakika Haber
22:39 Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]