Tosya'da çıkan yangında ev samanlık ve ambar yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya'da çıkan yangında ev samanlık ve ambar yandı - Son Dakika

Tosya'da çıkan yangında ev samanlık ve ambar yandı

7 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve 2 ambar kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve 2 ambar kullanılamaz hale geldi.

Gökomuz köyü Yukarı Mahallesi'nde Hüseyin Akdaş'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa Hayırlı'ya ait samanlığa, Mustafa Akdaş'a ait ambara ve sahibi bilinemeyen bir ambara daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, ahşap ev, ahşap samanlık ve 2 ambar kullanılamaz hale geldi.

Tosya'da çıkan yangında ev samanlık ve ambar yandı

Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:35 Kaynak: AA
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